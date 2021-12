Iacp di Agrigento, Maurizio Buggea nuovo presidente

A distanza di tredici anni si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento. Il nuovo presidente è l’avvocato agrigentino Maurizio Buggea ed entrano a far parte del Cda anche il dottor Gioacchino Pontillo e l’avvocato Santino Russo. “E’ un avvenimento importante perché il governo regionale con il presidente Musumeci e l’assessore Falcone – dichiara il neo presidente – ha voluto dare un segnale di cambiamento rispetto ad oltre dieci anni di commissariamento di questi Istituti. Ci troviamo ad affrontare un periodo difficile e allo stato ci sono diverse leggi che ci permettono di affrontare il problema della riqualificazione e del risanamento del patrimonio edilizio con una innovazione sotto il profilo delle garanzie dello sviluppo economico del nostro territorio.”

“Finalmente si insedia dopo tredici anni un consiglio di amministrazione allo Iacp – dichiara la deputata regionale e coordinatrice di Diventerà Bellissima Giusi Savarino – dando legittimazione all’Ente. Un segnale importante con lo scopo di riportare lo Iacp ad essere protagonista e punto di riferimento non soltanto per gli assegnatari ma anche nella prospettiva di vedere sorgere nuovi alloggi per la comunità.”

“Fratelli d’Italia ha dato il proprio sostegno con la nomina dell’avvocato Santino Russo. Lo Iacp svolgerà un ruolo importante sul territorio aiutando le famiglie che hanno bisogno di case e verrà utilizzato lo strumento dell’ecobonus per riqualificare gli edifici.” ha dichiarato il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Lillo Pisano.