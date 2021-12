Batteri coliformi nell’acqua: stop all’utilizzo a Favara

Batteri coliformi nell’acqua erogata, firmata ordinanza di divieto di utilizzo per uso umano in tutto il territorio di Favara.

A comunicare la non conformità della risorsa idrica è il gestore Aica in seguito ai controlli periodici che vengono effettuati insieme all’Asp. La società ha già chiesto a Siciliacque di intervenire per ripristinare i corretti valori nel più breve tempo possibile.

Fino a revoca è quindi vietato l’utilizzo dell’acqua per consumo umano. Significa che quindi il liquido non può essere utilizzato per la preparazione degli alimenti o per il lavaggio degli stessi.

“Si tratta di un ulteriore disservizio che i favaresi dovranno patire, con molti quartieri in cui ancora oggi l’acqua viene erogata con intollerabile ritardo.Torneremo a chiedere in sede di assemblea dell’Ati il rispetto degli utenti e la garanzia che il servizio, oltre che essere pubblico, possa dimostrare anche di essere veramente efficiente.” dice il sindaco Antonio Palumbo