Movida “rumorosa”: interviene la Polizia

I residenti delle zone della movida di Agrigento – tra via Atenea, via San Francesco e Piazza Pirandello – non riescono a dormire a causa della musica e degli schiamazzi e così decidono di chiamare la polizia. E’ accaduto nella serata di sabato.

Ad intervenire gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che hanno intimato ai titolari dei numerosi locali della movida di rispettare le regole e abbassare la musica poiché oltre l’orario consentito.

Una questione ormai annosa quella che si verifica tra movida e residenti. Questi ultimi lamentano il mancato rispetto delle regole del quieto vivere; dall’altra parte, invece, i numerosi commercianti che chiedono di lavorare.