Il Comune rinnova l’individuazione del deposito temporaneo per contenitori scarrabili a tenuta dei rifiuti biodegradabili (umido), presso piazzale ingresso ex discarica di contrada Bifara – Favarotta sino al 31 dicembre. I rifiuti sosteranno lungo il viale della Divina commedia (zona est dell’abitato), poi conferiti in contrada Bifara.

Giovanni Blanda