Racalmuto, richiesto finanziamento rifacimento reti idriche

L’assemblea territoriale idrica di Agrigento (ATI), con la delibera del consiglio direttivo n. 17 del 25 11 2021, con la progettualità PON Infrastrutture 2014 – 2020, ha destinato al Comune di Racalmuto le somme previste per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua e per la digitalizzazione.

Ciò per la disponibilità e sensibilità dimostrata dai vertici dell’ATI a seguito dell’interessamento, del presidente del Consiglio comunale di Racalmuto Sergio Pagliaro.

In particolare Sergio Pagliaro ritiene importantissima questa destinazione di un importo così ingente (EURO 2.500000,00) per Racalmuto, in un periodo di profonda crisi idrica, in cui alle famiglie, già in difficoltà per la pandemia, sono state recapitate bollette salate, nonostante i ritardi nei turni di erogazione ed i gravissimi ritardi nelle riparazioni delle reti obsolete e fatiscenti. Un’occasione unica, quindi, per rinnovare le reti idriche a Racalmuto, che potrebbe risolvere gran parte dei problemi di dispersione idrica, continua il presidente dell’assise di Racalmuto – questione al centro di un mpegno continuo e costante in favore della nostra collettivita.