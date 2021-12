Strade dissestate a Favara, il consigliere Milazzo dona dei sacchi di bitume

Le insistenti piogge di questi mesi hanno rovinato l’asfalto trasformando le strade favaresi in groviera. Il Consigliere Comunale Massimo Milazzo ha deciso di donare all’amministrazione comunale 20 sacchi di bitume a freddo per eliminare le buche più pericolose per l’incolumità di motociclisti ed automobilisti.

“Le condizioni delle strade cittadine sono molto gravi, e le continue piogge torrenziali che si stanno abbattendo ogni settimana sui nostri territori non rendono più semplice la situazione- a parlare é il Sindaco Antonio Palumbo.

Fin da subito abbiamo provato ad eliminare alcuni pericoli per la viabilità cittadina, ma le risorse a disposizione sono troppo esigue persino per consentire interventi provvisori di riparazione.

Dopo il Consiglio comunale di ieri sera, durante il quale l’assessore ai Lavori pubblici Emanuele Schembri ha ribadito come vi sia una difficoltà oggettiva – al momento – di risolvere le criticità cittadine, il consigliere Massimo Milazzo dell’Udc ha donato al Comune 20 sacchi di bitume a freddo che ci permetteranno di tappare alcune buche, anche se in modo temporaneo.

Il ricorso alle donazioni è una soluzione? No. Non possiamo sempre contare sulla buona volontà altrui né pagare di tasca nostra, o effettuare noi degli interventi per garantire servizi ai cittadini.

Non è nemmeno il nostro obiettivo, come Amministrazione comunale, sebbene ad un solo mese dall’insediamento.

Dobbiamo superare l’emergenza, innanzitutto recuperando le troppe cose non fatte in termini di programmazione finanziaria e tecnica.

Siamo al lavoro per “normalizzare” città, ed oggi è la sfida più grande” conclude Antonio Palumbo.