Ravanusa, sindaco proclama lutto cittadino

Il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo, ha proclamato il lutto cittadino lutto – a partire da domani e fino ai giorni dei funerali (che non sono stati ancora ufficialmente fissati) delle vittime della tragica esplosione di sabato scorso che ha devastato un intero isolato sito in via Trilussa.

“Abbiamo sperato fino all’ultimo. Purtroppo è finita nel modo più tragico con 9 morti. La ferita è grande, adesso è importante accertare la verità e dare conforto ai familiari. Questa immane tragedia si chiude con un bilancio pesantissimo di vite spezzate. Fino al giorno dei funerali ho proclamato il lutto cittadino in ricordo di Piero, Carmela, Giuseppe, Selene, Angelo, Liliana, Calogero, Giuseppe ed Enza. Che Dio li abbia in gloria”.

Dunque, lutto cittadino a tempo indeterminato tenuto conto che alcune vittime del disastro dovranno essere sottoposte a perizia necroscopica.

E comincia a prendere consistenza l’ipotesi di funerali di Stato con la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.