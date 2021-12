Covid, al via vaccinazione per i bambini in provincia di Agrigento

Scatta da oggi, anche in provincia di Agrigento, la vaccinazione anticovid-19 per i bambini di età compresa fra i cinque e gli undici anni. Le somministrazioni saranno curate dall’equipe dei pediatri ASP presso i presidi ospedalieri di Agrigento, Licata, Ribera, Sciacca e Canicattì dove gli ambulatori stanno gradualmente “cambiando faccia” per divenire sempre più accoglienti, colorati e a misura di bambino (nelle foto il setting allestito presso l’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera). Per la settimana in corso le somministrazioni saranno effettuate solo oggi e domani dalle nove alle tredici (ad esclusione quindi delle giornate di sabato e domenica) mentre a partire da lunedì 20 dicembre avverranno tutti i giorni, compresi i festivi, dalle nove alle quattordici ed il martedì e giovedì anche in orario pomeridiano.

La prenotazione può essere effettuata collegandosi alla piattaforma governativa (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) predisposta da Poste Italiane, oppure attraverso il sito Sicilia Coronavirus, da dove è possibile scaricare anche la modulistica relativa alla vaccinazione. Il giorno della somministrazione del vaccino i bambini dovranno avere cinque anni compiuti e sarà necessaria la presenza di un genitore, o tutore legale, il quale dovrà dichiarare di avere informato l’altro genitore.

La vaccinazione permette anche ai più piccini di difendersi dal covid-19 e, al contempo, limita fortemente la circolazione del virus in un periodo in cui si assiste ad una sensibile ripresa dei contagi.