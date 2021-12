Fuoco all’auto del sindaco per non aver avuto casa popolare: condannato 43enne

Tre anni e otto mesi di reclusione per aver dato fuoco all’auto del sindaco di Gibellina per non aver ricevuto un alloggio popolare. Lo ha stabilito il gup del tribunale di Sciacca che ha condannato il 43enne Antonino Bivona per i reati di tentata estorsione aggravata e danneggiamento da incendio.

La vicenda risale al maggio scorso quando, secondo quanto accertato, l’uomo si sarebbe recato più volte al comune al fine di ottenere una casa popolare. Poi si sarebbe anche appostato davanti casa del primo cittadino appiccando fuoco alla sua automobile.