“Il Presepe è per tutti” Videoconferenza organizzata dal KC Parnaso di Canicattì per le scuole della città

Ieri 15 dicembre 2021, nell’approssimarsi delle festività natalizie, il KC Parnaso di Canicattì con Presidente la Prof.ssa Rosalba Fiduccia ha organizzato una videoconferenza sul tema “Il Presepe è per tutti” con destinatari gli alunni delle quinte classi delle scuole primarie e quelli delle tre classi delle scuole secondarie di primo grado. Gli istituti coinvolti sono stati l’I.C. “G. Verga”, l’I.C. “M. Rapisardi”, l’I.C. “S. Gangitano” e il Secondo Circolo Didattico Statale “Don Bosco”.

Dopo i saluti e i ringraziamenti ai dirigenti scolastici, Dott.ssa Ausilia Corsello, Dott.ssa Caterina Amato, Dott. Ivan Capucci, Dott.ssa Giuseppina Cartella, sempre vicini alle iniziative del Kiwanis, la Presidente ha tracciato a grandi linee la mission del Kiwanis, organizzazione mondiale di service che dal 1915 opera a livello mondiale a favore dell’infanzia e delle classi più deboli, affiancata spesso da grandi organismi internazionali quali Unicef, Amref, Medici senza frontiere e altri.

Quindi, si è entrati nel vivo dell’argomento con relatori il Dott. Franco Zicari, del Kiwanis Club di Agrigento, Chairman del service distrettuale “Il presepe e i bambini” e Padre Pippo Matraxia, i quali hanno intrattenuto i partecipanti intercalando alla storia delle origini del presepe e al suo diffondersi in tutto il mondo una straordinaria e affascinante sequenza di immagini di presepi realizzati nei cinque continenti con le tecniche più svariate, immagini tratte dalla collezione digitale di presepi del Dott. Zicari.

Ma soprattutto ci si è soffermati sull’universalità del messaggio che il presepe comunica da sempre, indipendentemente dal luogo o dal tempo in cui è stato realizzato, un messaggio di amore e di pace che non tiene conto del colore della pelle, della razza o della visione del mondo.

La videoconferenza, che è stata seguita con molto interesse dagli oltre 700 alunni collegati, dai docenti e dai dirigenti scolastici, nonché da soci e officer del club e della Divisione 6 Sicilia del Distretto Italia San Marino alla quale il KC Parnaso appartiene, si è conclusa con un caloroso seppur virtuale scambio di auguri.

