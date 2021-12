La strage di Ravanusa, venerdì pomeriggio i funerali delle 9 vittime

Saranno celebrati venerdì pomeriggio – alla Chiesa Madre – i funerali delle nove vittime dell’esplosione di Ravanusa. Ma la data non è ancora sicura. lo ha detto il sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo che da questa mattina sta facendo una serie di sopralluoghi per cercare un posto adeguato che “possa accogliere più persone possibile”. “Non si sa ancora se saranno funerali di Stato o no – dice – Stiamo cercando di capire”.

