Parcheggio Piazza La Malfa ad Agrigento, Zicari: “In arrivo oltre 470 mila euro”

“Il Dirigente dell’Assessorato alle infrastrutture, Fulvio Bellomo, ha firmato il decreto di finanziamento del parcheggio di interscambio di piazza Ugo La Malfa. ” Lo annuncia con una nota la consigliera comunale di Agrigento, Roberta Zicari.

“Il progetto presentato in data 19.6.2019, in risposta ad un bando Regionale pubblicato il 10/08/ 2018, viene oggi finanziato. Un bel risultato per la nostra Città che finalmente inizia ad andare nella direzione della mobilità sostenibile, della riduzione dell’ inquinamento acustico ed atmosferico nonché del risparmio energetico. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso il raggiungimento di questo importante risultato, sia della passata che dell’attuale Amministrazione, nonché all’Assessore Falcone ed al Presidente Musumeci ed alla IV Commissione per le modifiche apportate con legge 22/18.Ancora una volta il governo regionale targato Musumeci, mostra con fatti concreti l’idea di sviluppo (sostenibile) che ha per la Sicilia e la vicinanza alla nostra provincia.” conclude Zicari in una nota.