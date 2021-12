Bandiere a mezz’asta e diretta Rai1 per l’addio alle vittime della strage di Ravanusa

I funerali delle vittime della Strage di Ravanusa, nell’agrigentino, saranno trasmessi in diretta dal piazzale antistante la Chiesa Madre venerdì 17 dicembre alle 16.20 su Rai1 a cura del Tg1, con il commento di Giuseppe Lavenia e Giacinto Pinto.

Tutto il personale degli uffici della Regione Siciliana domani, venerdì 17 dicembre, alle 12, osserverà un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell’esplosione avvenuta sabato scorso a Ravanusa. Il segno di lutto, deciso dal presidente della Regione Nello Musumeci e comunicato a tutti i dipartimenti regionali, gli uffici speciali e le società partecipate, avverrà nella giornata in cui si svolgeranno le esequie di chi ha perso la vita sabato tragicamente.

in considerazione della tragedia che ha colpito il paese di Ravanusa e in occasione dei funerali di Stato per commemorare quanti hanno perso la vita nell’esplosione, l’ANCI Sicilia in segno di lutto e di vicinanza alle famiglie delle 9 vittime e alla comunità guidata dal sindaco Carmelo D’Angelo, invita i comuni dell’Isola a esporre le bandiere a mezz’asta.

Firmata stamani l’ordinanza sindacale n. 112 del 16 dicembre c.a. con la quale il sindaco Vincenzo Corbo ha dichiarato il lutto cittadino per domani 17 dicembre, giorno in cui a Ravanusa si svolgeranno i funerali delle nove vittime della tragica esplosione dell’11 novembre. Facendosi interprete dei sentimenti di cordoglio dell’intera comunità e desiderando esprimere incondizionata vicinanza al sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo, nella giornata di domani le bandiere saranno esposte a mezz’asta. Le attività commerciali sono invitate ad abbassare le saracinesche in segno di lutto dalle 16,30, in concomitanza dello svolgimento della cerimonia funebre.