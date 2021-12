Canicattì, lavori riscaldamento Scuola Don Milani

Il sindaco Vincenzo Corbo e l’assessore alla P.I. Lillo Ferrante Bannera desiderano rassicurare i familiari degli alunni che frequentano l’Istituto Don Milani, la dirigenza, il corpo docente e il personale ATA sui lavori per garantire il funzionamento del riscaldamento. Il prossimo 23 dicembre, infatti, è prevista la collocazione del contatore da parte del gestore gas (Italgas e Lirenagas) dopo le “sollecitazioni” del caso.

“Ci è giunta notizia che i tecnici specializzati sono tutti impegnati nel monitoraggio delle reti sparse sull’intero territorio regionale, ragion per cui non è stato possibile operare con maggiore celerità.

La questione ci sta particolarmente a cuore e vi assicuriamo che non sarete lasciati soli. Faremo tutto quanto in nostro potere per garantire il funzionamento dei riscaldamenti al rientro dalle vacanze natalizie. Vi chiediamo solo un altro po’ della vostra pazienza.” L’assessore Lillo Ferrante Bannera.

