Giro di usura a Canicattì, 3 condanne e 7 assoluzioni

I giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato con a latere Giuseppa Zampino e Alfonso Pinto, hanno disposto 3 condanne e 7 assoluzioni nell’ambito del processo scaturito dall’operazione “Cappio” su un giro di usura a Canicattì.

I giudici hanno altresì disposto la trasmissione degli atti alla Procura di Agrigento in seguito alla testimonianze, ritenute non cristalline in quanto diverse da quanto dichiarato in fase di indagine, rese da 12 persone durante il dibattimento.

L’operazione Cappio è stata eseguita nel 2012 e ha fatto luce su un giro di usura a Canicattì. I fratelli, oggi condannati dal tribunale, sono stati fermati lo scorso anno sempre per gli stessi reati e condannati nel gennaio scorso. Ad entrambi – la Divisione Polizia Anticrimine, Sezione Misure di Prevenzione patrimoniali della questura di Agrigento – ha sequestrato inoltre 400 mila euro.