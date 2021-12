Licata, nuova disciplina veicolare in Corso Serrovira

Istituito per il giorno 19 dicembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 18,00, il divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione in Corso Serrovira per lavori della ditta I.E.T. S.r.l., dal civico 2 al civico 34 e dal civico 1 al civico 13. A renderlo noto, con ordinanza n° 270 del 14 dicembre 2021, è Giovanna Incorvaia, responsabile della P.O. del Dipartimento 4 Polizia Municipale.

Il traffico veicolare proveniente da piazza Linares e da corso Umberto verrà deviato in via Stazione Vecchia dalle ore 8,00 alle ore 18,00 del 19 dicembre 2021. La ditta avrà l’obbligo di predisporre tutti gli accorgimenti necessari (segnaletica, segnalazione e recinzione degli scavi, fanali luminosi per la segnalazione nelle ore notturne) al corretto svolgimento dell’attività di messa in sicurezza e alla tutela della pubblica incolumità nella zona interessata dai lavori.