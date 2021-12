Rialzati Ravanusa: raccolta fondi dell’Istituto Comprensivo “Manzoni” e il Comune

L’Istituto Comprensivo “Manzoni” e il Comune di Ravanusa hanno costituito l’Associazione ONLUS “ RIALZATI RAVANUSA”, la cui finalità è la raccolta fondi, che possano essere d’aiuto agli alunni rimasti orfani, ai docenti sfollati e a tutte le famiglie coinvolte nella terrificante esplosione di sabato 11 dicembre 2021 nel comune di Ravanusa.

Abbiamo deciso di instituire l’Associazione offrendoci di raccogliere donazioni per l’emergenza, di assicurare la trasparenza nella gestione delle donazioni e di veicolare alla rete italiana e internazionale le richieste locali per azioni a medio e lungo termine. E’ importante sottolineare che l’Associazione ha l’obiettivo di operare in maniera puntuale, realizzando un dettagliato censimento delle necessità a breve, medio e lungo termine.

Vi ringrazio per tutti gli sforzi per la diffusione di questo messaggio e per qualsiasi tipo di sostegno solidale che possa essere offerto.

