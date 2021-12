Campobello di Licata, Giornata della Raccolta di sangue Avis

E’ giorno (sabato 18 dicembre) di una nuova raccolta di sangue, con inizio alle ore 8, nei locali della sede sita in via Nicotera 166, angolo via Medici, sotto lo slogan ‘Donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta per se”. Iniziativa dell’associazione Avis. In precedenza erano state raccolte 19 sacche di sangue e una pre-donazione (disponibilità a donare sangue).

Giovanni Blanda