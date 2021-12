Capodanno 2022, stop dalla Prefettura: “troppi contagi”

“Il recente aumento dei contagi, anche in questa provincia, nonostante prosegua senza sosta la campagna vaccinale, rende necessario mantenere alta l’azione di vigilanza che si eseguono sul territorio comunale”. Dalla Prefettura di Agrigento arriva lo stop a concerti di piazza ed eventi pubblici per festeggiare l’arrivo del 2022. Tutto è contenuto in una nota inviata ai comuni del territorio e alle forze dell’ordine da parte del prefetto Maria Rita Cocciufa.

“Dato l’approssimarsi delle festività di fine anno, caratterizzate come noto da eventi pubblici e privati con la partecipazione di numerose persone – dice la Prefettura – si ravvisa la pressante esigenza, condivisa con l’autorità sanitaria, di non autorizzare feste di piazza, eventi, concerti e/o veglioni che possano comunque determinare la presenza di numeri elevati di persone difficili anche da controllare”.

“Come noto – scrive ancora la Prefettura – sono stati intensificati e organizzati appositi servizi di controllo a cura delle Forze dell’ordine, che riguardano l’uso di dispositivi di protezione, il divieto di assembramento e l’uso del green pass. Dai primi dati sull’esito dei controlli – continua la nota – emerge una positiva generale condivisione da parte dei cittadini che, in stragrande maggioranza, stanno dimostrando grande senso di responsabilità e rispetto delle regole”.