Favara, Indelicato: “Villa Giufà abbandonata e sporca”

Lo stato attuale della Villa comunale di Favara, abitualmente frequentata da giovani e meno giovani, versa in condizioni di totale abbandono. Il Sindaco di Favara, Antonio Palumbo, alcune settimane fa annunciava sui social l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di un albero che rischiava di abbattersi sulla strada; rimosso il pericolo il Comune non é intervenuto per la bonifica del sito.

“A distanza di diverse settimane dal crollo dell’obelisco e dalla rimozione dell’albero che rischiava di abbattersi sulla strada, da parte dei vigili del fuoco, tutto é rimasto nel totale abbandono”, dichiara il Consigliere Miriam Indelicato, che questa mattina, ha protocollato una interrogazione indirizzata al primo cittadino e all’assessore al ramo per chiedere quali siano gli interventi che intende predisporre nell’immediato per il ripristino del decoro urbano.

“Facendo un semplice sopralluogo è evidente lo stato di totale assenza di decoro urbano ed è inaccettabile le condizioni di abbandono e non curanza in cui versa. Si segnalano erbacce, mastelli sradicati e pertanto assenti, con conseguenti rifiuti sparsi che rappresentano pericolo oltre che grave problema igienico-sanitario attirando, fra gli altri, la presenza di topi. La villa, continua Indelicato, essendo per altro ubicata in prossimità del IPSSAR G. Ambrosini, è un luogo molto frequentato dai giovani cittadini favaresi. Per tali ragioni si richiedono interventi celeri”.