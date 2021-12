Follia nel Ragusano, 2 donne si recano al mare per suicidarsi, una è morta

Tragedia e follia nel Ragusano con due donne che nelle ore scorse si sono recate in mare per suicidarsi, in contrada Timperosse, a ridosso di Donnalucata, frazione di Scicli.

Il decesso di una 33enne

Una di loro, 33 anni, originaria di Giarratana, è deceduta, l’altra, invece, all’ultimo momento, avrebbe avuto un ripensamento e stando ad una prima ricostruzione sarebbe stata lei a chiedere l’intervento dei soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi

Quando, però, sono arrivati sul posto per la vittima non c’era più nulla da fare, l’amica, invece, è stata accompagnata in ospedale, essendo sotto shock.

La Procura apre una inchiesta

Una vicenda che presenta molte perplessità, infatti la Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta per accertare se il racconto della testimone è fondato. A quanto pare, avrebbe anche riferito che si erano recate insieme a Donnalucata a bordo di un taxi.