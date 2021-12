Ordine degli architetti, è il Superbonus 110% la materia trattata al corso per i giovani architetti

Adempimenti, scadenze e procedure da seguire, dal punto di vista tecnico e amministrativo, per fruire degli incentivi del Superbonus al 110%. Sono questi i temi della seconda lezione del corso di avviamento alla professione, organizzato dall’Ordine degli architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, con l’obiettivo di fornire ai giovani architetti gli elementi fondamentali per superare le inevitabili criticità della fase di avvio alla professione.

Dopo l’apertura dei lavori a cura dei presidenti dell’Ordine, Rino La Mendola, e della Fondazione, Piero Fiaccabrino, ha relazionato l’architetto Giuseppe Grimaldi, noto esperto in materia di Superbonus.

“L’incontro con i giovani colleghi verte su un argomento di fondamentale importanza e di assoluta attualità: il Superbonus 110% – spiega Giuseppe Grimaldi – ovvero la possibilità di realizzare interventi di riqualificazione energetica o strutturale degli immobili a totale carico dello Stato. È una agevolazione che impegna diversi professionisti impegnati nel settore edile. Una norma dell’agosto 2020 e, durante il primo anno, sono stati spesi circa 58 miliardi di euro, una cifra impensabile fino a qualche anno fa, quando il settore dell’edilizia versava in uno stato di profonda crisi. Adesso da più parti si chiede che la misura sia prorogata sia perché è tantissimo l’interesse verso questa agevolazione, sia perché non tutti sono riusciti a efficientare o riqualificare i propri immobili. L’incontro ha dato un quadro generale sulla misura fiscale con una serie di dettagli presi da esempi di progetti già realizzati”.

Il corso proseguirà venerdì prossimo, alle 15:30, con una lezione, tenuta dalla dottoressa Domenica Brancato (Storica dell’arte), dall’architetto Calogero Giglia (Consigliere Fondazione AMF) e dall’architetto Elvira Craparo (esperta in Restauro).

