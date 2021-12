“Occupò abusivamente alloggio ma per necessità”: sentenza ribaltata in appello

La prima sezione penale della Corte di Appello di Palermo ha disposto l’assoluzione nei confronti di G.R., difesa dall’avvocato Ylenia De Francisci, dall’accusa di occupazione abusiva. I giudici hanno, dunque, ribaltato il verdetto di primo grado.

E’ stata riconosciuto, così come chiesto dalla difesa, lo stato di necessità. La donna, madre di quattro figli di cui una gravemente disabile, risultava essere peraltro in possesso dei requisiti per ottenere l’assegnazione di un alloggio popolare ma, a causa delle lungaggini della burocrazia, ha dovuto occupare un immobile dismesso – utilizzato per ospitare una scuola – fino al momento della consegna della casa popolare.