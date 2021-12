Strage Ravanusa, il sindaco: “Pronti a pagare affitto a sfollati”

“Ci faremo carico noi degli oneri dell’affitto. Ho gia’ chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario che si fara’ prima di Natale, stiamo predisponendo una variazione del bilancio per individuare 100 mila euro, stanno arrivando diverse donazioni e c’e’ la disponibilita’ della Protezione civile.

Questo carico dovra’ essere delle istituzioni perche’ non possiamo aggiungere al dolore e al dramma anche il pensiero di far pagare l’affitto”. Lo ha spiegato il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo. D’Angelo ha annunciato che verra’ intitolata una strada alle 9 vittime dell’esplosione (10 con il piccolo Samuele che e’ rimasto nel grembo materno): “La location dipendera’ da quello che verra’ realizzato nell’area del disastro, ma c’e’ la volonta’ di intitolare una via alle ‘Vittime dell’11 dicembre’ proprio nella zona interessata dall’esplosione e crollo”.