Dopo l’agenzia Venere . Nasce un nuovo progetto . Radio Venere Colonia

Dopo la nascita dell’Agenzia Venere a Colonia ci sono altre novita’ l’Agenzia nasce come Organizzazioni di Eventi per poi diventare Managment Di Artisti Neomelodici . Ma che con grandi passi avanti anche Artisti del mondo del Rapper iniziano a nascere all’interno dell’Agenzia Come Black Angel un Giovane Licatese di 15 anni e Io Melo C sempre Licatese.

L’Agenzia a infatti deciso di chiudere L’anno in Grande. Creando una Radio Web

Che gia al suo 6 giorno di diretta Arriva 1.489 Ascoltatori ,Tra la Germania Italia Belgio . Ma che per il nuovo anno un’altro progetto in fase di costruzione aprira’ il 2022 si tratta di una Stram Tv Live su varie piattaforme Digitali. E parlando del 2022 anche i nuovi Singoli degli Artisti Giusy Sortino – Vincenzo Russotto – Black Angel – Io Melo C – E Mauro Ninotta .

Manager: Vincenzo Sortino…

https://www.spreaker.com/episode/47975393?utm_source=studiodesktop&utm_medium=app&utm_campaign=share-broadcast