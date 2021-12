Gli auguri del presidente Musumeci: “Tanti problemi ma 2022 anno della rivincita”

“Un buon Natale in salute e in serenità”. E’ l’augurio affidato dal presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci a un video messaggio.

“Pur consapevole dei tanti problemi che affliggono la nostra Isola – dice il governatore – abbiamo la forza, la determinazione, l’adrenalina per affrontarli e superarli. E’ il momento in cui il Presepe ci restituisce la forza della nostra identità, il ricordo della nostra infanzia”. “Il Natale è il momento della pausa – aggiunge – per poi riprenderci e guardare al nuovo anno con spirito di rivincita, perché questa terra nel 2022 può giocare una partita importante in termini di crescita economica. Il Natale è anche il momento in cui non dobbiamo perdere di vista il rispetto per le regole se vogliamo combattere la pandemia. Serve prudenza”, continua il presidente Musumeci, che aggiunge: “Siamo stati bravi negli ultimi mesi, tutti i cittadini lo sono stati, nel rispetto delle regole. Inevitabilmente con la nuova variante andremo tra qualche giorno in zona gialla e tuttavia sappiamo che questo virus, per quanto sia molto più contagioso, non è così virulento come quello che abbiamo conosciuto lo scorso anno”.