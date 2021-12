Campobello di Licata, avviso per gli studenti pendolari

Gli studenti pendolari della scuola di secondo grado, statale e paritaria, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica Isee pari o inferiore a 10.632,94 euro, che hanno presentato la richiesta per avere la gratuità dell’abbonamento mensile del traporto, da questo mese di dicembre non devono effettuare il versamento della somma di compartercipazione del 20 per cento. Per altre informazioni rivolgersi al municipio.

Giovanni Blanda