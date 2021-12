Palma di Montechiaro, i funerali della piccola Ginevra

Lacrime e dolore per l’ultimo commosso saluto alla piccola Ginevra Manganello, la bambina di due anni e sette mesi deceduta tragicamente martedì scorso in seguito ad uno spaventoso incendio divampato all’interno di un appartamento nel centro di Palma di Montechiaro.

I funerali, celebrati questa mattina dall’arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano, si sono svolti all’interno della Chiesa Madre davanti ad una moltitudine di persone che ha voluto stringersi attorno ai familiari per condividerne il dolore. In un silenzio assordante, squarciato soltanto dai rintocchi delle campane, è apparsa poi il feretro bianco di Ginevra.

“Noi fedeli, e in particolare modo i genitori, riconosciamoci dinanzi a Dio bisognosi della sua misericordia” ha affermato l’arcivescovo durante l’omelia. Funerali che sono stati caratterizzati anche da momenti di panico a causa di un malore che ha colpito due familiari. Entrambi sono stati soccorsi dal personale medico e trasportati in ambulanza.

“E’ stato un momento molto doloroso, struggente, vedere quella bara bianca è stato straziante – ha dichiarato il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino – e il comune sta facendo di tutto per stare vicino alla famiglia con una raccolta fondi e con tutto ciò che è possibile per lenire per quanto possibile questo immenso dolore.”

Intanto proseguono le indagini alla ricerca delle cause della tragedia. La Procura di Agrigento, con il sostituto procuratore Maria Barbara Cifalinò, ha aperto un fascicolo d’inchiesta e sequestrato l’intera palazzina. L’attività investigativa è stata affidata ai poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro e al Nucleo investigativo antincendio dei Vigili del fuoco di Palermo. Si cerca di capire come e perché si sia scatenato l’incendio mortale. La pista maggiormente battuta è quella di un malfunzionamento dell’impianto elettrico con conseguente corto circuito rivelatosi micidiale.