Poche persone alla messa di Natale, il prete: “Neanche un bambino tra i presenti”

Pochissime persone alla messa di Natale e il prete di Santa Margherita Belice “rimprovera” la comunità: “Dov’è la fede? Si preferisce festeggiare la nascita di Gesù in casa tra regali e cenoni piuttosto che venire in chiesa”. E’ quanto detto, durante l’omelia, dall’arciprete don Tonino Cilia. Il parroco ha poi osservato come, tra i pochi presenti, non ci fosse neanche un bambino.

loading..