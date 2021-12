Mangiano al ristorante e scappano prima di pagare il conto

Sono entrati in un locale del centro storico di Agrigento, hanno ordinato da mangiare e consumato il pasto. Poi, però, repentinamente si sono alzati senza passare dalla cassa e sono scappati. E’ successo in via San Francesco, cuore della movida della Città dei Templi. A denunciare l’accaduto è lo stesso locale – Cusà Fish – tramite i canali social.

La denuncia del locale

“Sono circa le due del mattino. Abbiamo appena finito di pulire, caricare il frigo per domani e sistemare le ultime cose. Siamo in giro dalle nove di questa mattina. Oggi, come spesso accade, non ci siamo mai fermati. Questa sera siamo soddisfatti, ma rammaricati, anche passateci il termine, un po’ incazzati per quello che è accaduto. Quattro persone, della quale sappiamo nome e cognome, hanno deciso di cenare a spese nostre. Si, perché, è bastato un attimo: il tempo di una svista, che queste 4 brave persone, scappassero senza passare dalla cassa. Una furbata? No, un gesto di una bassezza unica. Ci prendiamo una notte per decidere se: denunciare alle autorità competenti quanto accaduto, oppure… avere la consapevolezza di avere fatto un’opera di bene a quattro persone. Questo è il nostro lavoro, non è un gioco. Se qualcuno avesse bisogno un vasto caldo, da Cusá le porte sono sempre aperte. Ma, sappiamo bene, che non è questo il caso.”