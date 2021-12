Porto Empedocle, semina panico con pistola finta: denunciato 27enne

Momenti di panico a Porto Empedocle a causa di alcuni spari, effettuati per fortuna con una pistola poi rivelatasi finta e con il tappo rosso, da parte di un 27enne del posto. Quest’ultimo, secondo quanto ricostruito, avrebbe creato non pochi disagi e preoccupazioni agli abitanti del quartiere.

Una signora di 63 anni, affacciatasi dal balcone, lo avrebbe anche ripreso intimandogli di smettere di sparare venendo però minacciata dal giovane. Per questo motivo sono intervenuti gli agenti del locale commissariato e i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Per il 27enne è scattata la denuncia per l’ipotesi di reato di minacce.