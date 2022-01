Agrigento, finanziato progetto recupero dell’Arco di Calafato

Inizieranno in primavera i lavori di consolidamento, restauro e valorizzazione dell’Arco di Calafato, prezioso portale della fine del 400, che si trova in via Oblati, nel cuore del centro storico di Agrigento. Ad annunciarlo sono il sindaco Francesco Miccichè e gli assessori Francesco Picarella, Gerlando Principato e Costantino Ciulla. E’ stato approvato in linea tecnica e amministrativa il progetto di restauro, messa in sicurezza e consolidamento, per un importo di 89 mila euro. Il progetto è stato redatto dal gruppo di progettazione dell’Ufficio Tecnico del Comune coordinato dal RUP Ivano Agostara.

“L’intervento – spiega l’assessore Gerlando Principato – prevede lo smontaggio della protezione presente, il puntellamento della struttura, il successivo consolidamento delle fessurazioni e fratturazioni presenti nell’Arco, per concludersi con realizzazione di una illuminazione artistica che ne esalterà la bellezza, il valore e la magnificenza”.

“Il legame tra cultura e turismo nella città di Agrigento è chiaro ed evidente – commenta l’assessore Francesco Picarella – ed il suo patrimonio monumentale, artistico e paesaggistico è una delle risorse fondamentali per lo sviluppo sostenibile del turismo”. “L’arco di Calafato – dichiara l’Assessore Costantino Ciulla – per la sua storia ed importanza rappresenta per la città un simbolo culturale tanto pregiato quanto di primaria importanza. Finalmente ridiamo dignità e restituiamo un pezzo della storia medievale che caratterizza il nostro centro storico”.