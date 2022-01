Aumento contagi da Covid 19, l’intervento di Fratelli d’Italia Canicattì

La situazione di emergenza venutasi a creare nelle ultime ore sul nostro territorio ma in particolare a Canicattì obbliga ognuno di noi a comportamenti basati al massimo della cautela e della responsabilità. Per cui solo un atteggiamento rispettoso delle regole emanate per fermare il contagio può debellare e sconfiggere il virus. Occorre pazienza, senso civico e senso di responsabilità in ognuno di noi. L’impegno di oggi è sicuramente garanzia di una immediata ripresa futura». Auspichiamo , che gli organi competenti lavorino senza sosta per organizzare al meglio questi giorni difficili di emergenza in modo da proteggere la salute dei cittadini senza dimenticare la tutela ove possibile anche degli interessi di tante famiglie che devono proteggere le proprie attività commerciali ed economiche . FDI Canicattì oltre a mettersi a disposizione per ogni eventuale esigenza vigilerà costantemente negli interessi della collettività affinché si possa operare nella maniera più efficiente possibile .

La segreteria FDI CANICATTI