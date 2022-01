Vede i Carabinieri e lancia la droga dal finestrino: denunciato 17enne

Un studente diciassettenne è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo si trovava in auto con un amico maggiorenne quando, alla vista di una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Aragona, ha lanciato dal finestrino un involucro. Una condotta che non è sfuggita ai militari dell’Arma, i quali, lo hanno immediatamente recuperato. All’interno c’erano alcuni grammi di stupefacente; scattata la perquisizione domiciliare a casa dei due giovani, e nell’abitazione del diciassettenne i militari dell’Arma hanno trovato 40 grammi di hashish, già suddiviso in dosi, e diverso materiale per il confezionamento della droga.

