Via in Sicilia alla alternanza scuola-lavoro nell’Esercito

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha sottoscritto un Protocollo d’intesa con il Comando Militare dell’Esercito in Sicilia finalizzato alla realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. Il Protocollo intende promuovere PCTO presso o in collaborazione con Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi della Forza Armata Esercito di stanza in Sicilia, rivolti a studenti frequentanti le terze, quarte e quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado della Sicilia.

L’alternanza scuola-lavoro

Il Comando Militare dell’Esercito in Sicilia intende confermare e ampliare le consolidate sinergie le istituzioni scolastiche per contribuire con proprie risorse, esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali, al miglioramento della formazione tecnico-professionale, tecnologica ed operativa delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

Opportunità di crescita

“Il protocollo d’Intesa sottoscritto nei giorni scorsi tra l’Esercito e le istituzioni scolastiche siciliane è sicuramente un’iniziativa degna di nota che regalerà ai nostri giovani studenti delle scuole superiori ottime opportunità di crescita attraverso i percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, l’ex alternanza scuola lavoro”. Lo afferma il presidente della commissione Difesa della Camera, Il deputato siciliano 5 stelle Gianluca Rizzo.

Cosa faranno gli studenti

“L’iniziativa – spiega Rizzo – voluta dal generale Maurizio Scardino e dalla dirigente scolastica Laura Bergonzi, permetterà di aprire e utilizzare le strutture militari in Sicilia, veri serbatoi di competenze trasversali ad uso anche civile. Solo per fare qualche esempio, gli studenti potranno essere impiegati nell’accompagnamento di visitatori, nella gestione dei magazzini, nella manutenzione del verde, in attività di falegnameria e verniciatura e perfino nella progettazione di opere edili, ovviamente sotto la supervisione del personale militare responsabile”.