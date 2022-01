Agguato nel rione Camaro a Messina, un morto ed un ferito grave: fermato un sospettato

Un uomo è morto nel pomeriggio a Messina, raggiunto da colpi di pistola mentre era a bordo di un motorino, mentre un’altra persona è rimasta ferita in modo grave.

La vittima si chiama Giovanni Portogallo, 31 anni.

I carabinieri al momento non escludono alcuna ipotesi. L’omicidio è avvenuto intorno alle 14.30 in via Edoardo Morabito, nel rione di Camaro.

La persona ferita è un uomo di 35 anni, G.C., trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Piemonte di Messina.

I carabinieri del comando provinciale, coordinati dalla Procura, stanno interrogando alcuni testimoni. Secondo una prima ricostruzione la vittima e la persona ferita sono state inseguite prima che potessero raggiungere il loro scooter e scappare. Numerosissimi i colpi di pistola sparati, quattro dei quali hanno centrato Portogallo.

In serata, un uomo è stato condotto in caserma dai carabinieri di Messina per essere interrogato sull’omicidio avvenuto nel pomeriggio. Gli investigatori sospettano che possa essere lui, con precedenti per spaccio di droga, ad aver sparato al trentunenne Giovanni Portogallo e al trentacinquenne rimasto gravemente ferito. I due erano a piedi e sono stati avvicinati da due persone in motorino, una delle quali avrebbe esploso alcuni colpi di pistola.

I bersagli hanno tentato la fuga, ma inutilmente. La vittima è stata raggiuta da quattro colpi di pistola.

La dinamica farebbe pensare a un regolamento di conti nell’ambiente dello spaccio di stupefacenti.