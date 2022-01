Agrigento, al via installazione bagni pubblici automatizzati modello “Ciao H”

Due bagni pubblici automatizzati modello “Ciao H” saranno collocati a breve uno all’interno della villa Bonfiglio e l’altro in zona centrale e nevralgica di Agrigento. A darne nota è l’assessore all’igiene e alla sanità Giovanni Vaccaro.

“Un altro tassello che apporterà grandissimi vantaggi per i cittadini e i turisti in tempi celeri, dichiara l’assessore Vaccaro. Un passaggio alla normalità e alla modernità come altre città capoluogo del Nord Italia, sono riuscito anche con la piena collaborazione degli uffici preposti a trovare le risorse finanziarie per dotare la nostra città di due bagni pubblici di ultima generazione.La svolta green e la nostra vocazione turistica e dell’accoglienza avranno reflussi enormemente positivi e ci spingono ancora a fare meglio con altre iniziative finalizzate alla miglioria generale dei servizi e dell’arredo urbano”.

Si tratta di bagni prefabbricati autopulenti, autosanificanti, controllati da remoto attraverso centrale operativa, con schermo touch, totalmente accessibili anche ai disabili più gravi.

“Era uno degli obiettivi che mi ero prefissato all’atto del mio insediamento e che adesso si realizza per un ulteriore passo in avanti nel processo di un cambiamento di rotta che è nell’azione politico-amministrativa del governo Miccichè che è sempre pronto a proseguire la strada di un netto miglioramento quali-quantitativo sugli indici di vivibilità che viene riconosciuto dalle ultime indagini e report di Italia Oggi e il Sole 24 ore “, conclude Vaccaro.