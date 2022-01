Canicattì, preparavano panini senza avere il Green pass: multati e attività sospesa

Da giorni a Canicattì le Forze dell’Ordine, anche per l’impennata di contagi, hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, anche al fine di verificare l’adeguatezza alle più recenti prescrizioni in materia di pandemia. I carabinieri della locale compagnia hanno pizzicato anche due addetti alla preparazione del cibo, di una nota panineria del centro urbano, senza il green pass. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura per i provvedimenti sanzionatori di competenza, mentre l’attività commerciale è stata sospesa.

loading..