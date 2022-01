Capodanno col tuffo alla Scala dei Turchi

Sole, mare cristallino e primo tuffo dell’anno alla Scala dei Turchi. E’ il primo anno che si svolge l’iniziativa, e per evitare assembramenti visto i numerosi contagi, l’organizzatore Rodolfo Miccichè insieme ad alcuni amici di Porto Empedocle hanno lanciato l'”Edizione 0 del tuffo alla Scala dei Turchi”.

“Si spera di farla diventare una tradizione coinvolgendo naturalmente tanti altri “matti”.Con noi, Babbo Natale, rimasto in Sicilia per godere del sole e del mare della Scala dei Turchi; Per il momento ha posticipato il ritorno in Lapponia”, ha dichiarato l’organizzato.