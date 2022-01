Lampedusa, iniziati lavori ampliamento cimitero

Sono iniziati a Lampedusa i lavori per la ristrutturazione, l’ammodernamento e l’ampliamento del cimitero comunale, nell’area di Cala Pisana. “Si tratta di un altro obiettivo raggiunto, nel rispetto del programma di questa amministrazione comunale – dice il sindaco Toto’ Martello – il cimitero avra’ un nuovo aspetto, offrira’ nuovi servizi e ci saranno nuovi loculi e nuove tombe. Si tratta di un’opera importante per la nostra comunita’, che in questo modo potra’ custodire ed onorare al meglio il ricordo dei propri familiari”. I lavori sono stati aggiudicati per un importo complessivo di 613 mila euro: sono iniziati il 21 dicembre e saranno ultimati entro il 18 agosto 2022.

