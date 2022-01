Agrigento, finanziata la messa in sicurezza del versante a ridosso del Viale Vittoria e della via Picone

“Il Dirigente Generale dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, Giuseppe Battaglia, ha firmato il decreto di finanziamento in favore del Comune di Agrigento per l’operazione denominata “Messa in sicurezza del versante a nord-ovest delle palazzine del Viale Vittoria denominate CREA e del versante sottostante la via Picone sottoposto a rischio idrogeologico R4/R3 e pericolosità P4/P3” della somma complessiva di € 1.918.771,091”.

Lo annunciano il sindaco Francesco Miccichè e l’Assessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile di Agrigento, Gerlando Principato.

“Quanto ricevuto oggi, oltre che il riconoscimento dello sforzo fatto dagli uffici, è un bel risultato per la nostra città, poiché si garantisce l’esecuzione di interventi di consolidamento nel tratto di versante che si estende dallo spigolo Est dell’edificio “CREA” sino all’angolo estremo Nord – Ovest in corrispondenza della via Picone sottostante alla via Papa Giovanni XXIII, che rappresentano una continuità a quelli già eseguiti dalla protezione civile regionale, sul pendio posto a Nord del Viale della Vittoria, dopo l’evento franoso del marzo 2014. Ad una prima paratia ne verrà realizzata una seconda nel tratto di pendio ad una distanza di circa dodici metri dalla prima. Oltre alla realizzazione delle citate paratie, il pendio, inoltre, sarà oggetto di intervento di ingegneria naturalistica con previsione di piantumazione di essenze arboree adeguate, nonché della messa in opera di graticciate e fascinate per aumentare la stabilità anche superficiale del versante. L’obiettivo è quello di salvaguardare la pubblica incolumità e di restituire ai luoghi una sicura fruibilità”.