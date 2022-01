Campobello di Licata: Rsu, nuova individuazione deposito

Il Comune ha proceduto al rinnovo della individuazione del deposito temporaneo, sito lungo il viale della Divina Commedia, dei contenitori scarrabili a tenuta dei rifiuti bio-degradabili (umido), presso il piazzale di ingresso della ex discarica in contrada Bifara-Favarotta, sino al 31 gennaio 2022. I contenitori sosteranno, nei giorni di raccolta dell’ umido, per le operazioni di carico, per poi essere trasportati nel deposito individuato.

Giovani Blanda