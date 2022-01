Canicattì, il punto nascite del B. Lombardo, diretto dal Dott. Scattarreggia, eccellenza riconosciuta

Spesso si parla dell’Ospedale barone Lombardo di Canicattì, con riferimento alle tante criticità del nosocomio canicattinese, ma all’interno della struttura insiste un’eccellenza di cui la nostra città deve essere fiera: il punto nascite e il suo direttore , il Dott. Vincenzo Scattareggia. Eccellenza per il servizio svolto all’utenza, per numero di parti tra i più alti in Sicilia ma soprattutto per la raccolta di sangue cordonale raccolto nel corso del 2021, ben 313 unità di sangue cordonale idonee , pari al 62% dei nati.

Il Dott Scattareggia ha pienamente condiviso con la Banca del Sangue Cordonale di riferimento i requisiti di qualità e sicurezza per il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza in ambito trapiantologico a favore di tutti i pazienti che ne hanno di bisogno.

Un ringraziamento non di circostanza ma sentito da parte di tutta la cittadinanza e da parte della Banca di Sciacca al punto nascita di Canicatti’, esempio da seguire per il senso di responsabilità, serietà e abnegazione dimostrata e per non aver lasciato indietro, nonostante l’emergenza pandemica, l’esigenza dei pazienti in attesa di trapianto di avere una possibilità di vita.

Insomma un’eccellenza canicattinese quella del reparto nascite del nosocomio canicattinese del suo direttore , il dott. Scattarreggia, e di tutto il personale che in esso insiste.