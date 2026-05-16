

Naro si prepara a vivere una giornata all’insegna della passione per i motori d’epoca e della valorizzazione del proprio patrimonio storico. Domenica 17 maggio 2026 si terrà il Raduno Auto e Moto d’Epoca organizzato dal G.A.M.E. “Città del Barocco”, giunto alla 90ª edizione del Memorial Amedeo Sillitti.

L’evento, che unisce motorismo storico, cultura e tradizioni locali, partirà alle ore 9:00 da Piazza Roma con le operazioni di registrazione e la colazione di benvenuto. A seguire, i partecipanti potranno godere di una visita guidata tra i gioielli della città barocca: il Castello Chiaramontano, il Polo Museale Immersivo e la Chiesa di Santa Caterina.

Alle 12:30 è prevista la suggestiva sfilata delle vetture e moto d’epoca per le vie del centro storico di Naro, uno spettacolo imperdibile per cittadini e visitatori. Dopo il pranzo presso il Ristorante “La Maison”, il pomeriggio proseguirà con animazione, giochi di abilità e sportività fino alla premiazione prevista per le 17:30.

La giornata si concluderà alle 19:00 con la tradizionale “Maccarruna di San Calò”, un momento di convivialità con i sapori tipici della cucina narense.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Naro e del Comitato Provinciale ACSI di Agrigento e si conferma uno degli appuntamenti più attesi della primavera nel territorio agrigentino, capace di coniugare la passione per il motorismo storico con la promozione turistica e culturale della “Città del Barocco”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri:

333 8646602 – 333 9577367 – 328 1326244