Canicattì, svaligia casa durante festeggiamenti capodanno: arrestato 40enne

E’ entrato in azione poco dopo la mezzanotte tra il 31 e l’1 gennaio, inaugurando così il 2022 con il tentativo di svaligiare un appartamento. Ma una volta uscito dall’abitazione ad attenderlo c’erano i poliziotti del commissariato di Canicattì.

Un 40enne del posto è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di furto aggravato. Si era arrampicato fino al primo piano di una palazzina, approfittando dell’assenza dei proprietari per la notte di capodanno, ed era riuscito a portare via svariati oggetti in oro.

Quando pensava che tutto fosse filato liscio, una volta fuori, è stato sorpreso dai poliziotti con ancora il bottino in mano.