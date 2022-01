Picchia il nuovo compagno dell’ex moglie: denunciato 47enne

Un 47enne di Ribera è stato denunciato per minacce e lesioni personali per aver picchiato l’attuale compagno dell’ex moglie. Quest’ultima, una quarantenne del posto, ha raccontato delle molestie e degli atti persecutori posti in essere dall’ex marito che non si era rassegnato alla fine della storia d’amore.

L’uomo avrebbe continuato a frequentare gli stessi posti della donna rendendole la vita impraticabile. Fino all’ultimo episodio. Non appena l’ha vista con il nuovo compagno si scagliato contro quest’ultimo provocandogli lesioni per fortuna non gravi costringendolo comunque al trasporto in ospedale.