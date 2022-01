Palma di Montechiaro, il consiglio comunale approva il bilancio di previsione 2022/24

Il Consiglio comunale di Palma di Montechiaro ha approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 .

“Per il terzo anno consecutivo – dice con orgoglio il sindaco Stefano Castellino, che ha tenuto per se la delega al Bilancio – abbiamo approvato l’importante strumento finanziario entro i termini previsti per legge, entro il 31 dicembre consentendo a questo Comune di poter amministrare la nostra Città. Un’altra pagina di storia che scriviamo per Palma di Montechiaro. Mi preme ringraziare il Presidente della massima assise cittadina, Domenico Scicolone, ed i Consiglieri Comunali presenti: Scicolone, Falco, Piritore, Incardona, Vitello, Tuzzolino, Barba, D’Orsi, Amato e Meli più uno di minoranza, Bonfanti , nonchè i 3 consiglieri di maggioranza assenti oggi per impegni personali improvvisi, Acri, Pace, Scopelliti. Avere ottenuto undici voti favorevoli su altrettanti consiglieri presenti, compreso Bonfanti per l’opposizione, dimostra che quando si lavora con onestà e amore, non ci si preoccupa di nulla. Ringrazio anche i revisori dei conti, la dottoressa Calabrese e tutto il personale dell’Ufficio Ragioneria, nonche’ tutti gli uffici comunali che hanno lavorato tanto affinché si riuscisse a portare in consiglio il Bilancio prima della fine dell’anno. Siamo con orgoglio il primo comune della Sicilia ad approvare lo strumento finanziario dell’ente, ha concluso Castellino. Ho provveduto già ad informare il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che si è subito complimentato non solo nei confronti del sottoscritto, ma anche con l’intero Comune”.