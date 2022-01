Turismo etico, responsabile e sostenibile, le prospettive della Sicilia, le sfide del Pnrr: lunedì 17 gennaio webinar di Legacoop

“Turismo etico, responsabile e sostenibile, le prospettive della Sicilia, le sfide del Pnrr” è il tema del webinar che si svolgerà il prossimo 17 gennaio alle 15,30 su piattaforma Zoom, promosso da Legacoop Sicilia e Legacoop Sicilia occidentale.

L’incontro online sarà l’occasione per approfondire le tematiche del turismo etico e responsabile e di come questo, in un ottica di ripresa e rilancio dell’economia siciliana, può rappresentare un’occasione per la rivitalizzazione dei borghi, dei piccoli comuni e del territorio rurale siciliano.

Nel corso del webinar interverranno operatori turistici, cooperatrici e cooperatori che racconteranno le proprie esperienze, sindaci e amministratori locali.

L’incontro sarà moderato da Domenico Pistone, con l’intervento di Giovanna Barni, presidente nazionale di Culturmedia e le conclusioni del presidente di Legacoop Sicilia, Filippo Parrino.

Per partecipare è necessario inviare richiesta a segreteriaregionale@legacoopsicilia.it.