Incidente in moto per lo youtuber palermitano XMurry, sarà operato oggi

Giorgio Muratore, in arte XMurry, è ricoverato in ospedale e a breve verrà sottoposto ad un intervento chirurgico a causa di una frattura al femore. Lo youtuber palermitano, che vanta sui social 2,5 milioni di follower, è stato vittima di un incidente. Come lui stesso ha raccontato, si trovava in sella alla sua moto quando avrebbe perso il controllo ed è finito fuori strada.

“Eccomi qui ragazzi, approfitto di questo momento di mood positivo (per ora l’umore è un po’ altalenante tra positività e momenti di sconforto) per aggiornarvi. Sto bene, ho una frattura scomposta del femore e mi dovrebbero operare martedì. Grazie a tutti per i messaggi e per l’interesse, non riesco a rispondere a tutti ma so che ci siete. Mi farò sentire in questi giorni nelle storie e forse questa settimana usciranno anche dei video che avevo da parte! Un abbraccio e grazie a tutti”, scrive, pubblicando una foto dall’ospedale.

Sarà operato

Poche righe che hanno fatto scattare l’allarme tra i suoi fan, che da molti anni seguono i suoi contenuti e lo supportano su tutte le piattaforme. Nelle ore successive, per placare la tensione, XMurry ha rivelato che nelle prossime ore sarà operato alla gamba. L’intervento è fissato per oggi. “Scrivo qui per non rispondere personalmente a tutti. Grazie intanto per i numerosissimi messaggi, non me l’aspettavo davvero… In teoria mi opereranno martedì, spero si liberi qualcosa domani, ma mal che vada sono stato programmato per martedì. Ho pranzato e sono stabile, ovviamente dolorante e immobilizzato ma potrei stare peggio. Vi aggiorno”