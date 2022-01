Favignana: Flc Cgil Trapani, mettere in sicurezza tetto scuola dell’infanzia

“Non solo il covid, anche il tetto del plesso dell’infanzia dell’Istituto comprensivo Antonino Rallo di Favignana rappresenta un pericolo per i bambini e per il personale scolastico. L’amministrazione comunale intervenga con urgenza per risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua, che da mesi compromettono la salubrità e la sicurezza dell’edificio”. Lo dice il segretario della Flc Cgil di Trapani, Ignazio Messana.

“L’incuria in cui versa questo plesso da anni – aggiunge – e l’abbandono da parte delle amministrazioni comunali sono inaccettabili. Un edificio scolastico sicuro e dignitoso è la prima cosa di cui la politica deve preoccuparsi. Ci auguriamo, quindi, che il problema sia risolto in tempi rapidi”.

